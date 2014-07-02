Едностепенно удължение за струйник

Удължение за струйник за увеличаване на обсега с 0,4 m. За удобно и ефективно почистване на труднодостъпни места. Подходящо за всички принадлежности на Kärcher.

Характеристики и предимства
Удължение на стоманена тръба с 0,4 m
  • За почистване на труднодостъпни места (преди всичко нависоко)
Компактна форма
  • Увеличаване на радиуса на действие, по-голяма гъвкавост.
  • Лесна употреба.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,259
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,31
Размери (Д х Ш х В) (мм) 446 x 45 x 45

Сфера на приложение
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)