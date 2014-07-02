Ъглов струйник

Много дълъг ъглов струйник (около 1 m), за лесно почистване на труднодостъпни места, като напр. улуци на покриви или под автомобил.

Много дълъг ъглов струйник (около 1 m), за лесно почистване на труднодостъпни места, като напр. улуци на покриви или под на автомобил. Подходящ за всички водоструйки от K 2 до K 7 на Kärcher.

Характеристики и предимства
Екстра дълга, огъната под ъгъл струйна тръба (около 1 m)
  • Удобно почистване на труднодостъпни места, като напр. улуци на покрива или шасито на автомобили
Мощно почистване с високо налягане
  • По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Плоска струя с високо налягане
  • Равномерно почистване и разтваряне на упорити замърсявания
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,508
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,611
Размери (Д х Ш х В) (мм) 930 x 43 x 116

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Шаси на автомобила
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Кофи за смет
  • Почистване на бидони за дъждовна вода
  • Почистване на калници на автомобили
  • Почистване на варели
  • Стълби