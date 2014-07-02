Ъглов струйник
Много дълъг ъглов струйник (около 1 m), за лесно почистване на труднодостъпни места, като напр. улуци на покриви или под автомобил.
Много дълъг ъглов струйник (около 1 m), за лесно почистване на труднодостъпни места, като напр. улуци на покриви или под на автомобил. Подходящ за всички водоструйки от K 2 до K 7 на Kärcher.
Характеристики и предимства
Екстра дълга, огъната под ъгъл струйна тръба (около 1 m)
- Удобно почистване на труднодостъпни места, като напр. улуци на покрива или шасито на автомобили
Мощно почистване с високо налягане
- По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Плоска струя с високо налягане
- Равномерно почистване и разтваряне на упорити замърсявания
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,508
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,611
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|930 x 43 x 116
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 1
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Шаси на автомобила
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Кофи за смет
- Почистване на бидони за дъждовна вода
- Почистване на калници на автомобили
- Почистване на варели
- Стълби