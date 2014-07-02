Комплект за пясъкоструйно почистване/почистване с водна струя

Комплект за пясъкоструйно почистване с водна струя за отстраняване на ръжда, боя и упорити замърсявания в комбинация с абразивен материал на Kärcher. Подходящ е за всички водоструйки от K 2 до K 7 на Kärcher.

Характеристики и предимства
Пясъчна и водна струя с водоструйка
  • Подобрено разтваряне на замърсявания
Особено мощен
  • Отстраняване на ръжда, боя и упорити замърсявания
Пълна сила на почистване
  • Целенасочено почистване на упорити замърсявания
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 1,15
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,304
Размери (Д х Ш х В) (мм) 525 x 110 x 100
Сфера на приложение
  • За отстраняване на ръжда и боя
  • Дори упорита мръсотия