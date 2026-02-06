PC 7.5

Характеристики и предимства
Мощно почистване с високо налягане
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,663
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,858
Размери (Д х Ш х В) (мм) 245 x 245 x 55

За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Почистване на тръби
  • Почистване на водосточни тръби
  • Почистване на отточни канали
Аксесоари