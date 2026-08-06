Пеногенератор TR, 350 л/ч - 600 л/ч
За водоструйки с дебит от 350–600 l/h: нов, здрав и много висококачествен пеногенератор Basic 1 с изключително качество на пяната, като същевременно изразходва наполовина по-малко препарат.
Когато се използва заедно с нашия почистващ препарат за пяна RM 838 VehiclePro, новоразработеният пеногенератор Basic 1 ще намали консумацията на почистващ препарат с около 50%. Предназначен е за водоструйки без функция Servo Control и с дебит от 350 до 600 литра на час и впечатлява с отлично качество на пяната, лесна работа и висококачествени материали като месинговото основно тяло, което също така гарантира дълъг експлоатационен живот. Прецизното дозиране може да се регулира в три степени с помощта на интегрирана пластина, която също така ефективно предотвратява нежелана промяна на настройката. Здравият и ергономичен контейнер за почистващ препарат, който също така е много стабилен поради формата си, има голям отвор за пълнене, многостранна резба, така че да може да се сменя бързо и е с допълнителна възможност за захващане на гърлото.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|350 - 600
|Размер на дюзата ( )
|38
|Максимално налягане (бар)
|300
|Дозиране (%)
|1 - 2 - 4
|Обем на резервоара (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|0,755
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