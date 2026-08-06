Когато се използва заедно с нашия почистващ препарат за пяна RM 838 VehiclePro, новоразработеният пеногенератор Basic 1 ще намали консумацията на почистващ препарат с около 50%. Предназначен е за водоструйки без функция Servo Control и с дебит от 350 до 600 литра на час и впечатлява с отлично качество на пяната, лесна работа и висококачествени материали като месинговото основно тяло, което също така гарантира дълъг експлоатационен живот. Прецизното дозиране може да се регулира в три степени с помощта на интегрирана пластина, която също така ефективно предотвратява нежелана промяна на настройката. Здравият и ергономичен контейнер за почистващ препарат, който също така е много стабилен поради формата си, има голям отвор за пълнене, многостранна резба, така че да може да се сменя бързо и е с допълнителна възможност за захващане на гърлото.