Пеногенератор TR, 350 л/ч - 600 л/ч

За водоструйки с дебит от 350–600 l/h: нов, здрав и много висококачествен пеногенератор Basic 1 с изключително качество на пяната, като същевременно изразходва наполовина по-малко препарат.

Когато се използва заедно с нашия почистващ препарат за пяна RM 838 VehiclePro, новоразработеният пеногенератор Basic 1 ще намали консумацията на почистващ препарат с около 50%. Предназначен е за водоструйки без функция Servo Control и с дебит от 350 до 600 литра на час и впечатлява с отлично качество на пяната, лесна работа и висококачествени материали като месинговото основно тяло, което също така гарантира дълъг експлоатационен живот. Прецизното дозиране може да се регулира в три степени с помощта на интегрирана пластина, която също така ефективно предотвратява нежелана промяна на настройката. Здравият и ергономичен контейнер за почистващ препарат, който също така е много стабилен поради формата си, има голям отвор за пълнене, многостранна резба, така че да може да се сменя бързо и е с допълнителна възможност за захващане на гърлото.

Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 350 - 600
Размер на дюзата ( ) 38
Максимално налягане (бар) 300
Дозиране (%) 1 - 2 - 4
Обем на резервоара (л) 1
Температура (°C) макс. 60
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,755

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