Варио шарнир

Регулируем до 180° варио шарнир за почистване на труднодостъпни места. За свързване между пистолет за високо налягане и принадлежности или телескопичен накрайник и принадлежности.

Регулируем до 180° варио шарнир за почистване на труднодостъпни места, като напр. щори, покриви на автомобили или зимни градини. За свързване между пистолет за високо налягане и принадлежности или между телескопично удължение и принадлежности. Варио шарнирът позволява ергономично почистване.

Характеристики и предимства
Плавно регулируем шарнир на 180°
  • Значително облекчаване на работата
Варио гъвкава връзка
  • Удобно почистване на труднодостъпни места, като напр. улуци на покрива или шасито на автомобили
Гъвкаво завъртане на 180°
  • Увеличаване на радиуса на действие, по-голяма гъвкавост.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,232
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,265
Размери (Д х Ш х В) (мм) 214 x 47 x 84

За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).

Сфера на приложение
  • Щори/ролетни щори
  • Зимни градини
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Превозни средства