Воден филтър

Воден филтър за защита на помпата на водоструйката от замърсяващи частици от нечиста вода.

Воден филтър за защита на помпата на водоструйката от замърсяващи частици от нечиста вода. Филтрирането на замърсяващи частици води до повишаване на експлоатационния живот на водоструйката. Подходящ е за всички водоструйки Kärcher от класовете K 2 - K 7.

Характеристики и предимства
Защита на помпата на водоструен уред от замърсяващи частици от нечиста вода
Воден филтър
Лесно отстраняване на замърсяващи частици
Спецификации

Технически данни

Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,073
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,096
Размери (Д х Ш х В) (мм) 117 x 50 x 50
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • За защита на потопяеми помпи от едри частици