XH 6 Q удължителен маркуч Quick Connect

Удължителен маркуч за високо налягане за пистолет модел "Best" с конектор Quick Connect. 6 м удължителен маркуч за високо налягане за по-голяма гъвкавост за работа с шайби под налягане. Просто свържете пистолета с бързо свързване и маркуча за високо налягане. Здрав, качествен текстил DN 8, подсилен, без усукване маркуч с дълготраяна месингова връзка. Удължителен маркуч за налягания до 180 bar и температури до 60 ° C. Удължителният маркуч е подходящ и за употреба на препарати. Подходящ за всички водоструйки Kärcher от K 2 до K 7.

Характеристики и предимства
6 m удължителен маркуч
  • Увеличаване на радиуса на действие, по-голяма гъвкавост.
Система Quick Connect
  • Система за бързо свързване за лесно свързване на пистолет за пръскане и маркуч за високо налягане.
Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 60
Максимално налягане (бар) 180
Дължина (м) 6
Цвят черен
Тегло (кг) 0,751
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,904
Размери (Д х Ш х В) (мм) 245 x 245 x 55
