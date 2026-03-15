XH 6 Q удължителен маркуч Quick Connect
Удължителен маркуч за високо налягане за пистолет модел "Best" с конектор Quick Connect. 6 м удължителен маркуч за високо налягане за по-голяма гъвкавост за работа с шайби под налягане. Просто свържете пистолета с бързо свързване и маркуча за високо налягане. Здрав, качествен текстил DN 8, подсилен, без усукване маркуч с дълготраяна месингова връзка. Удължителен маркуч за налягания до 180 bar и температури до 60 ° C. Удължителният маркуч е подходящ и за употреба на препарати. Подходящ за всички водоструйки Kärcher от K 2 до K 7.
Характеристики и предимства
6 m удължителен маркуч
- Увеличаване на радиуса на действие, по-голяма гъвкавост.
Система Quick Connect
- Система за бързо свързване за лесно свързване на пистолет за пръскане и маркуч за високо налягане.
Спецификации
Технически данни
|Температура (°C)
|макс. 60
|Максимално налягане (бар)
|180
|Дължина (м)
|6
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,751
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,904
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|245 x 245 x 55
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- G 4.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Full Control
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black