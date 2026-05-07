Détergent vélo naturel RM 640N RTU, 500ml

Pour un vélo parfaitement propre, des jantes jusqu'au guidon : la formule est respectueuse des matériaux, développée spécialement pour les vélos et à base de matières premières renouvelables.

Détergent vélo RM 640N RTU pour le nettoyage manuel des vélos. Application facile et efficace avec une tête de pulvérisation ergonomique et un flacon compact de 0,5 litre. La formule à base de composants renouvelables et naturels rend tout son éclat au vélo. Ce détergent a été développé spécialement pour le nettoyage quotidien des vélos, par exemple les vélos électriques, les VTT ou les vélos de course. Le produit est sans risque pour les matériaux et adapté aux composants en carbone, en aluminium, en caoutchouc ou fabriqués à partir d'autres matériaux délicats similaires. En outre, le détergent est facile à rincer, ce qui aide à économiser de l'eau au quotidien.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (ml) 500
Unité d’emballage (Pièce(s)) 8
Poids emballage inclus (kg) 0.4
Propriétés
  • Avec plus de 99 % de composants naturels, la formule élimine de manière fiable la saleté typiquement présente sur les vélos comme la poussière, la boue, etc.
  • Ce détergent est exempt d'acides, de solvants, de colorants, de parfums et de silicones
  • Compatibilité avec les matériaux testée pour le carbone, l'aluminium, le caoutchouc, etc.
  • Les agents tensioactifs utilisés sont à 100 % d'origine végétale ; produit ne contenant aucun agent tensioactif à base d'huile minérale
  • Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
  • Tête de pulvérisation ergonomique pour une application uniforme et étendue à faible consommation
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • P102 Tenir hors de portée des enfants.
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Vélos