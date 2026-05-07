Détergent vélo naturel RM 640N RTU, 500ml
Pour un vélo parfaitement propre, des jantes jusqu'au guidon : la formule est respectueuse des matériaux, développée spécialement pour les vélos et à base de matières premières renouvelables.
Détergent vélo RM 640N RTU pour le nettoyage manuel des vélos. Application facile et efficace avec une tête de pulvérisation ergonomique et un flacon compact de 0,5 litre. La formule à base de composants renouvelables et naturels rend tout son éclat au vélo. Ce détergent a été développé spécialement pour le nettoyage quotidien des vélos, par exemple les vélos électriques, les VTT ou les vélos de course. Le produit est sans risque pour les matériaux et adapté aux composants en carbone, en aluminium, en caoutchouc ou fabriqués à partir d'autres matériaux délicats similaires. En outre, le détergent est facile à rincer, ce qui aide à économiser de l'eau au quotidien.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
Propriétés
- Avec plus de 99 % de composants naturels, la formule élimine de manière fiable la saleté typiquement présente sur les vélos comme la poussière, la boue, etc.
- Ce détergent est exempt d'acides, de solvants, de colorants, de parfums et de silicones
- Compatibilité avec les matériaux testée pour le carbone, l'aluminium, le caoutchouc, etc.
- Les agents tensioactifs utilisés sont à 100 % d'origine végétale ; produit ne contenant aucun agent tensioactif à base d'huile minérale
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Tête de pulvérisation ergonomique pour une application uniforme et étendue à faible consommation
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
Appareils compatibles
- K 5 Power Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- Boîte d’accessoires OC 3 Adventure
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.200 Balcony
- K 2.20M T50
- K 2.325
- K 2.36 M PLUS *CH
- K 2.410 T50 *CH
- K 2.54M PLUS
- K 2.59M *CH
- K 2.850 ECO *CH
- K 2.900 M
- K 2.91MD -T50*CH
- K 2.91MD PLUS
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3.00 smartec
- K 3.20 M
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.550
- K 3.68 MD PLUS *CH
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.91 MD T 100
- K 3.91MD PLUS
- K 3.91MD PLUS WRC *CH
- K 3.96 M
- K 3.98M PLUS *CH
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.91MD PLUS
- K 4.98 MD
- K 4.990MD Plus T 250 *CH
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.200 T250 WB
- K 5.50 M plus
- K 5.520 T400 *CH
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.80 M
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.86 MD PLUS T 250
- K 5.91MD PLUS
- K 6.300
- K 6.80 M
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 M
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium eco!ogic Car & Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.20 MX
- K 7.400 *CH
- K 7.700
- K 7.80 M
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 M
- K 7.91MD PLUS
- K5 Full Control
- KHB 5 Battery Set
- KHB 6 Battery Limited Edition
- KHB 6 Battery
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
- Nettoyeur mobile extérieur Box Animaux
- Nettoyeur mobile extérieur Box Vélo
- OC 3
- OC 3 + Adventure
- OC 3 + Bike
- OC 3 + Bike Limited Edition
- OC 3 Plus
- OC 3 Plus Car
Domaines d'utilisation
- Vélos