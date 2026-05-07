Natürlicher Fahrradreiniger RM 640N RTU, 500ml
Für ein rundum sauberes Fahrrad von der Felge bis zum Lenker: Die Rezeptur ist materialschonend, speziell für Fahrräder entwickelt und basierend auf nachwachsenden Rohstoffen.
Fahrradreiniger RM 640N RTU zur manuellen Fahrradreinigung. Einfach und effizient in der Anwendung mit ergonomischem Sprühkopf und kompakter 0,5-Liter-Flasche. Die Rezeptur aus nachwachsenden und naturbasierten Inhaltsstoffen gibt dem Fahrrad neuen Glanz. Der Reiniger wurde speziell für die tägliche Reinigung von Fahrrädern, zum Beispiel E-Bikes, Mountainbikes oder Rennrädern, entwickelt. Das Mittel ist materialverträglich und geeignet für Komponenten aus Carbon, Aluminium, Gummi oder ähnlich empfindlichen Stoffen. Zudem lässt sich das Reinigungsmittel gut abspülen – was im Alltag hilft, Wasser zu sparen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (ml)
|500
|Verpackungseinheit (Stück)
|8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
Eigenschaften
- Mit über 99 % naturbasierten Inhaltsstoffen entfernt die Rezeptur zuverlässig fahrradtypischen Schmutz wie Staub, Matsch usw.
- Das Reinigungsmittel ist frei von Säure, Lösemitteln, Farb- und Duftstoffen sowie Silikonen
- Auf Materialverträglichkeit bei Carbon, Aluminium, Gummi etc. geprüft
- Die eingesetzten Tenside sind zu 100 % pflanzlichen Ursprungs, keine mineralölbasierten Tenside enthalten
- Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
- Ergonomischer Sprühkopf für einen gleichmäßigen, flächigen Auftrag und geringen Verbrauch
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fahrräder