Adaptador de baja presión TL

Adaptador de baja presión TL compuesto por una válvula de bola para el montaje sin herramientas en lanzas telescópicas. Especialmente adecuado para el uso en cepillo rotativos de alta presión.

Especificaciones

Características técnicas

Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Rosca de empalme M 22
Peso (con embalaje) (kg) 0,9
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Campos de aplicación
  • Ideal para la limpieza de fachadas y paneles solares