Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Apta para el sector alimentario: manguera de alta presión (DN 8) de 20 m de longitud, con una cubierta exterior gris que no deja marcas, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.

DN 8 / 155 °C / 250 bar

Especificaciones

Características técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 250
Longitud (m) 20
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 4,6
Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
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