Le nettoyage des surfaces, même sensibles, n'aura jamais été aussi rapide, efficace et économe en ressources qu’avec l'eco!Booster. Cet accessoire unique sur le marché nettoie 50% de surfaces en plus qu’un jet plat, dans un même laps de temps. En plus d'une réduction de la pénibilité, c'est un nettoyage performant et rapide synonyme de gain de temps, d’économies d'eau et d'énergie qui s'offre aux professionnels du bâtiment, de l’automobile et du transport, de l’agriculture ainsi que les collectivités. Grâce à son jet large et uniforme, la saleté est éliminée efficacement et sans risque pour le support, même sur des surfaces sensibles comme le crépi, le bois ou les carrosseries de véhicules. Adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude de Kärcher, l'eco!Booster TR50 est équipé d’une connexion rapide EASY!Lock et dispose d’une buse de taille 050. Utilisable avec une température de 85 °C max. et jusqu'à 300 bar de pression.