eco!Booster TR 050
Idéal pour toutes les surfaces, même sensibles, l'eco!Booster permet de nettoyer 50 % de surface en plus par rapport à un jet plat, avec la même quantité d'eau et d'énergie, pour une même durée d'utilisation. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 050).
Le nettoyage des surfaces, même sensibles, n'aura jamais été aussi rapide, efficace et économe en ressources qu’avec l'eco!Booster. Cet accessoire unique sur le marché nettoie 50% de surfaces en plus qu’un jet plat, dans un même laps de temps. En plus d'une réduction de la pénibilité, c'est un nettoyage performant et rapide synonyme de gain de temps, d’économies d'eau et d'énergie qui s'offre aux professionnels du bâtiment, de l’automobile et du transport, de l’agriculture ainsi que les collectivités. Grâce à son jet large et uniforme, la saleté est éliminée efficacement et sans risque pour le support, même sur des surfaces sensibles comme le crépi, le bois ou les carrosseries de véhicules. Adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude de Kärcher, l'eco!Booster TR50 est équipé d’une connexion rapide EASY!Lock et dispose d’une buse de taille 050. Utilisable avec une température de 85 °C max. et jusqu'à 300 bar de pression.
Caractéristiques et avantages
50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat
- Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable.
50 % d'efficacité hydraulique en plus¹⁾
- Permet des économies d'eau.
50 % d'efficacité énergétique en plus¹⁾
- Permet des économies d'énergie.
Utilisation très polyvalente
- Particulièrement adapté aux surfaces délicates comme les surfaces peintes ou le bois.
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar)
|max. 300
|Température (°C)
|max. 85
|Taille de buse ( )
|50
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
¹⁾ Nettoyage de 50 % de surface en plus avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat standard Kärcher.
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de façades
- Applications dans les municipalités telles que le nettoyage des façades et du mobilier urbain.
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
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