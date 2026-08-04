Pistolet de sablage TR 155°C with packag
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 155
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M St
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 MX+ Classic
- HD 6/15-4M ST Classic
- HD 7/17 M St
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4St H
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX+ Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/25 G Classic
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 9/20-4M eB *FR
- HDS 9/20-4MXA eB *FR
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/12-4 M
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 9/20-4 M Classic
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 25/15-4 St Inox
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HG 43
- HG 64