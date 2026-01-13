Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2
Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.
Les nez de robinet fiables, les raccords aux flexibles et les flexibles mêmes sont indispensables à un système d'arrosage efficace. Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Par exemple, le nez de robinet robuste 3/4"avec réducteur 1/2". Le réducteur permet le raccordement à 2 dimensions de filetage. Le raccord réparateur universel convient à tous les tuyaux d'arrosage standards et a une forme ergonomique pour une manipulation aisé. La solution idéale pour le raccord ou la réparation de deux flexibles. Nez de robinet 3/4" avec réducteur 1/2" compatibles aux trois diamètres de tuyau les plus fréquents et à tous les systèmes click disponibles.
Caractéristiques et avantages
Très résistant
- Robustesse garantie.
Pièce de réduction
- Permet un raccord à deux dimensions de filetage différentes
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G3/4 + G1/2
|Couleur
|Noir
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|48 x 33 x 33
Lors du raccordement de ces produits au réseau d'eau potable, vous devez respecter les exigences de la norme EN 1717. Si nécessaire, demandez à un professionnel.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- Arroseur circulaire CS 90 Vario
- Arroseur circulaire multifonctions 6 modes MS 100
- Arroseur oscillant OS 3.220
- Arroseur oscillant OS 5.320 S
- Arroseur oscillant OS 5.320 SV
- Arroseur rotatif bras métal 130/3
- Arroseur sur pic CS 90
- Arroseur à impulsions rotatif et sectoriel PS 300
- Chariot dévidoir HT 2
- Chariot dévidoir HT 2.20 Set
- Chariot dévidoir HT 3
- Chariot dévidoir HT 3.20 Set
- Chariot dévidoir HT 4
- Chariot dévidoir HT 4.20 Set
- Chariot dévidoir HT 5 M
- Chariot dévidoir HT 5.20 M Set
- Chariot dévidoir HT 6 M
- Dévidoir compact HBX 2.10
- Dévidoir mural automatique HBX 4.15
- Dévidoir mural automatique HBX 4.20
- Dévidoir mural automatique HBX 5.25
- Dévidoir mural automatique HBX 5.30
- Dévidoir mural automatique HBX 5.35
- Dévidoir portable HR 2.10 Set
- Dévidoir portable HR 3
- Dévidoir portable HR 3.20 Set
- Dévidoir portable HR 4
- Dévidoir portable HR 4.30 Set
- K2 (avec batterie amovible)
- Lance arrosage
- Lance d'arrosage
- Lance d'arrosage avec extension
- Lance d'arrosage avec extension Plus
- Lance d'arrosage télescopique Premium
- Pistolet d'arrosage Multifonctions Plus
- Pistolet d'arrosage Plus
- Pistolet en métal Premium
- Pistolet multifonction
- Pistolet multifonctions en métal Premium
- Support mural