Owner of jets double brass

Rollover nozzle holder for contactless changeover from pencil jet to fan jet as well as low-pressure detergent injection via knurled nut. Without nozzle insert. (Additional type-specific power nozzle).

Rollover nozzle holder for contactless changeover from pencil jet to fan jet as well as low-pressure detergent injection via knurled nut. Without nozzle insert. (Additional type-specific power nozzle).

Specifications

Technical data

Connection thread M22 x 1.5
Weight incl. packaging (kg) 0,2
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