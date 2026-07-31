Per l'upgrade di tutti gli idropulitrici Kärcher, che dispongono già degli accessori corrispondenti, con tecnologia EASY! Force conveniente e a risparmio energetico: il nostro kit di conversione EASY! Force 3 include la pistola ad alta pressione EASY! Force (4.118-005), l'adattatore 12 (4.111-046) per il tubo flessibile ad alta pressione incl. giunto rotante, nonché l'adattatore 5 (4.111-033) per lance spray con attacco M 22 × 1,5. Con questo kit di conversione è ancora possibile utilizzare economicamente i tubi ad alta pressione e le lance spray esistenti.