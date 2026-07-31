Lancia spray, 840 mm, Rotante

Lancia in acciaio inossidabile da 850 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.

Lancia in acciaio inossidabile da 850 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.

Specifiche

Dati tecnici

Pressione massima di lavoro (bar) 300
Lunghezza (mm) 840
Temperatura (°C) max. 155
Attacco filettato EASY!Lock
Maniglia Rotante
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,9
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