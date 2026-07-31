Parte di protezione TR solo per ricambio

Viti per ugelli con protezioni per ugelli ad alta pressione e potenza

Viti per ugelli con protezioni per ugelli ad alta pressione e potenza

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Macchine compatibili
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