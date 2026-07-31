Raccordo a vite

Per il fissaggio di ugelli ad alta pressione e parti accessorie alla pistola grilletto HP (con viti per ugelli). Non compatibile con ugelli tripli.

Per il fissaggio di ugelli ad alta pressione e parti accessorie alla pistola grilletto HP (con viti per ugelli). Non compatibile con ugelli tripli.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
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