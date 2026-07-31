Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 10
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 220
Lunghezza (m) 15
Attacco filettato 2 x EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 4,2
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo