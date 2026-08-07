De wateraangedreven discborstel iSolar 400 is ontwikkeld voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700 tot 1000 l/u. De borstel heeft een werkbreedte van 400 mm en is met name geschikt voor het reinigen van kleine tot middelgrote fotovoltaïsche installaties. Dankzij het geringe gewicht en de gebruiksvriendelijke hantering kunnen ook zonnepanelen op staanders gemakkelijk worden gereinigd.