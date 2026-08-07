iSolar 400 Advanced (700-1000 l/u)
Borstel iSolar 400 voor een wateropbrengst van 700-1000 l/u. De wateraangedreven 400 mm brede discborstel reinigt kleine tot middelgrote fotovoltaïsche installaties. Ook perfect voor installaties op staanders.
De wateraangedreven discborstel iSolar 400 is ontwikkeld voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700 tot 1000 l/u. De borstel heeft een werkbreedte van 400 mm en is met name geschikt voor het reinigen van kleine tot middelgrote fotovoltaïsche installaties. Dankzij het geringe gewicht en de gebruiksvriendelijke hantering kunnen ook zonnepanelen op staanders gemakkelijk worden gereinigd.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|700 / 1000
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Aansluitdraad
|M 18
|Diameter (mm)
|400
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,6
Compatibele apparaten
Actuele producten
- HD 10/20-4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St *EU
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST *EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
Niet meer leverbare producten
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1040 B
- HD 1040 B CAGE
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 DE CAGE
- HD 1050 De
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 Cage ST*EU
- HD 7/16-4 M
Toepassingen
- Reiniging van zonnepanelen
Accessoires
Reserveonderdelen iSolar 400 Advanced (700-1000 l/u)
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.