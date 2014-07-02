MP 145, Multi Power Jet voor K 3-K 5
Multi Power lans met 5 verschillende sproeiers: RM-lagedrukstraal, hogedruk-vlakstraal, roterende vuilfrees, puntstraal en brede vlakstraal met verlaagde druk. U kiest de juiste straal door simpelweg aan de lans te draaien.
De Multi-Power-Jet biedt 5 straalsoorten in een enkele spuitlans: reinigingsmiddelstraal, hogedrukvlakstraal, vuilfrees, puntstraal en brede, drukverlaagde vlakstraal. De keuze van de juiste straal is heel eenvoudig door hem simpelweg te draaien. Een complexe lanswissel is niet meer nodig. De alleskunner voor alles in huis, tuin en auto is geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers in de klassen K 3 tot K 5, maar niet geschikt voor gebruik met de series Smart Control, Power Control en Full Control.
Kenmerken en voordelen
5 soorten sproeistralen
- 5 in 1: 5 verschillende sproeitypes in één enkele spuitlans
- Spuitlans vervangen is niet nodig
Ligt comfortabel in de hand
- Betere hantering
Traploze instelling
- De druk kan worden aangepast aan de reinigingstaak.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|447 x 57 x 57
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Schuttingen
