Omschakelbare nat- en droogzuigmond

Omschakelbaar nat- en droogzuigmondstuk voor perfecte vuilopname. Eenvoudige aanpassing aan nat of droog vuil met een voetschakelaar. Voor alle Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers.

Droog stof of vloeistoffen, fijn stof of grof vuil - de omschakelbare nat- en droogzuigmond garandeert je een perfecte vuilopname en overtuigt je met zijn perfecte glij-eigenschappen dankzij de zijwieltjes. Met voetschakelaar eenvoudig instellen voor nat of droog vuil.

Kenmerken en voordelen
Optimale vuilopname voor nat-en droogzuigen dankzij twee geïntegreerde borstelstrips en/of zuigstrips
Handige aanpassing aan het respectievelijke type vuil dankzij de praktische voetschakelaar
Weinig inspanning nodig bij het stofzuigen dankzij de uitstekende glij-eigenschappen omwille van de zijwieltjes
Geïntegreerde parkeerpositie voor het opbergen van de vloerzuigmond op het toestel
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en waszuigers
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Standaard nominale diameter: (mm) 35
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 260 x 70 x 124
Toepassingen
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Terrassen
  • Paden
  • Entree
  • Hobbykamer
  • Kelder
  • Garage
  • Werkplaats
  • Vernieuwing
  • Effectief natzuigen