Plintenzuigmond extra lang WD

Fundamenteel vernieuwde extra lange kierenzuigmond. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen in de auto. Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en waszuigers.

De grondig vernieuwde extra lange kierenzuigmond is nu nog dunner en overtuigt door een nog betere hantering. Zo kunnen moeilijk bereikbare plaatsen in de auto en tussenruimtes of voegen in huis nu nog comfortabeler worden gereinigd. De extra lange kierenzuigmond is geschikt voor alle Kärcher Home & Garden-nat-/droogzuigers en -waszuigers.

Kenmerken en voordelen
Volledig vernieuwde, nog dunnere en extra lange voegenzuigmond
Om lastig bereikbare plaatsen in de auto of in huis grondig te reinigen
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en waszuigers
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Standaard nominale diameter: (mm) 35
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 350 x 40 x 40
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Portalen
  • Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
  • Zijvakken in de auto