Extreem reinigend vermogen, geschikt voor zowel handmatige als machinale reiniging en ideaal voor toepassingen in voedselverwerkende bedrijven en de levensmiddelenindustrie: het PressurePro vet- en eiwitoplosmiddel RM 731 van Kärcher. De keukenreiniger is zeer effectief en tegelijkertijd materiaalvriendelijk en verwijdert dierlijke of plantaardige vet- en eiwitresten van vrijwel elk oppervlak in bijvoorbeeld slagerijen, bakkerijen of kantinekeukens. Oppervlakken van roestvrij staal en kunststof worden net zo betrouwbaar ontdaan van vetten en eiwitten als tegelvloeren en -wanden, koelcellen, machines en apparaten zoals afzuigkappen en transportbanden. Zelfs sterk vervuild keukengerei zoals grill- en rookspiesen worden krachtig gereinigd. Onze PressurePro RM 731 vet- en eiwitverwijderaar is vrij van geur- en kleurstoffen, werkt bij elke temperatuur en kan zonder resten worden afgewassen.