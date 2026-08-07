PressurePro Vet- en eiwitoplosser RM 731, 5l

Verwijdert hardnekkige vet-, eiwit-, olie- en roetvlekken van vloeren en werkoppervlakken. Geschikt voor voedselverwerking, gemakkelijk in gebruik en laat geen resten achter.

Extreem reinigend vermogen, geschikt voor zowel handmatige als machinale reiniging en ideaal voor toepassingen in voedselverwerkende bedrijven en de levensmiddelenindustrie: het PressurePro vet- en eiwitoplosmiddel RM 731 van Kärcher. De keukenreiniger is zeer effectief en tegelijkertijd materiaalvriendelijk en verwijdert dierlijke of plantaardige vet- en eiwitresten van vrijwel elk oppervlak in bijvoorbeeld slagerijen, bakkerijen of kantinekeukens. Oppervlakken van roestvrij staal en kunststof worden net zo betrouwbaar ontdaan van vetten en eiwitten als tegelvloeren en -wanden, koelcellen, machines en apparaten zoals afzuigkappen en transportbanden. Zelfs sterk vervuild keukengerei zoals grill- en rookspiesen worden krachtig gereinigd. Onze PressurePro RM 731 vet- en eiwitverwijderaar is vrij van geur- en kleurstoffen, werkt bij elke temperatuur en kan zonder resten worden afgewassen.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 5
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 13
Gewicht (kg) 5,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 190 x 140 x 250
Eigenschappen
  • Effectief hogedrukreiniger
  • Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
  • Geschikt voor het reinigen van roestvrijstalen en keramische oppervlakken
  • Actieve reiniging in alle temperatuurbereiken
  • Wasbaar zonder residu
  • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
  • Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
  • NTA-vrij
PressurePro Vet- en eiwitoplosser RM 731, 5l
PressurePro Vet- en eiwitoplosser RM 731, 5l
PressurePro Vet- en eiwitoplosser RM 731, 5l
PressurePro Vet- en eiwitoplosser RM 731, 5l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
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Toepassingen
  • Melkruimtes
  • Oppervlaktereiniging
Accessoires