VehiclePro Liquid Leather RM 833, 20l

Speciale drooghulp voor autowasstraten zonder föhnen. Zorgt ervoor dat water over een groot oppervlak kan worden afgezogen en droogt streeploos of vlekkeloos op. Ook geschikt voor hogedrukreinigers.

VehiclePro Liquid Leather RM 833 is de perfecte drooghulp voor wasinstallaties voor commerciële voertuigen zonder föhnen. De speciale formule vormt een gesloten waterfilm die druppelvrij van verticale oppervlakken afloopt en vervolgens streep- of vlekvrij opdroogt - ideaal voor het reinigen van voertuigen met grote zichtbare oppervlakken, zoals bussen. Daarnaast heeft de VehiclePro Liquid Leather RM 833 ook reinigende eigenschappen door zijn actieve ingrediëntenbasis en kan daarom ook worden gebruikt als borstelshampoo in systemen met slechts één doseerapparaat. De aanwezige oppervlakteactieve stoffen zijn uiteraard biologisch afbreekbaar volgens EEG 648/2004.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 20
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 12
Gewicht (kg) 20,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 21,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 260 x 240 x 390
Eigenschappen
  • Speciale drooghulp voor wasinstallaties van bedrijfswagens zonder föhnen
  • Vlekvrij drogen van voertuigen met grote zichtbare oppervlakken zoals bussen en spoorvoertuigen
  • Laat water over een groot oppervlak weglopen
  • Uitstekend droogresultaat
  • Beschikt over reinigende eigenschappen
  • Kan ook worden gebruikt als borstelshampoo in systemen met slechts één doseerapparaat
  • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
  • VDA-conform
VehiclePro Liquid Leather RM 833, 20l
VehiclePro Liquid Leather RM 833, 20l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
  • Spoorvoertuigen
Accessoires