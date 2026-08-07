VehiclePro Liquid Leather RM 833 is de perfecte drooghulp voor wasinstallaties voor commerciële voertuigen zonder föhnen. De speciale formule vormt een gesloten waterfilm die druppelvrij van verticale oppervlakken afloopt en vervolgens streep- of vlekvrij opdroogt - ideaal voor het reinigen van voertuigen met grote zichtbare oppervlakken, zoals bussen. Daarnaast heeft de VehiclePro Liquid Leather RM 833 ook reinigende eigenschappen door zijn actieve ingrediëntenbasis en kan daarom ook worden gebruikt als borstelshampoo in systemen met slechts één doseerapparaat. De aanwezige oppervlakteactieve stoffen zijn uiteraard biologisch afbreekbaar volgens EEG 648/2004.