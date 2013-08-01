Concrete Cleaner, 5gal

Concrete Cleaner is effective removing oil, grease, baked-on carbon, tar and asphalt from unfinished concrete floors, walls and grout. Safe to use on aluminum, stainless steel, glass, plastic and painted surfaces. (5-gal)

Specifications

Technical data

Packaging size (gal) 5
pH 10.4
Dimensions, packaged (in) 17.3 x 14.3 x 12.2
Compatible machines

ADDITIONAL MODELS

Part No.

9.803-744.0

Cleaner

Concrete Cleaner

Container Size

(1) Five gallon container

Part No.

9.803-784.0

Cleaner

Concrete Cleaner

Container Size

55 gallon container