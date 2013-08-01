Vehicle Pre-Soak, 5gal
Vehicle Pre-Soak is used to remove stubborn soils like bugs, tar, oil and grease deposits on vehicles. It’s applied before washing in order to penetrate and break up soils and washed away when the rest of the vehicle washing is done. The more time you allow to soak, the less scrubbing is required. Vehicle Pre-Soak is safe to use on fine auto finishes and strong enough to work on transportation fleet vehicles.
Specifications
Technical data
|Packaging size (gal)
|5
|pH
|10.2
Compatible machines
- HD 1.9/13 Ed
- HD 2.5/27 P
- HD 3.0/10 Ed
- HD 3.0/20 M Cage
- HD 3.0/27 G Teton
- HD 3.0/27 GB Teton
- HD 3.0/30 P
- HD 3.0/40 PB
- HD 3.5/20 Ea
- HD 3.5/35 G Teton
- HD 3.5/35 GB Teton
- HD 3.5/40 P
- HD 3.7/35 PB
- HD 3.8/35 P
- HD 4.0/40 G Teton
- HD 4.0/40 GB Teton
- HD 4.0/40 Ge Teton
- HD 4.0/40 GeB Teton
- HD 4.0/50 PeB Cage
- HD 4.5/50 PeB Cage
- HD 4/8 X Classic
- HD 5.0/30 GB Teton
- HD 5.0/30 GeB Teton
- HD 5.0/50 Ec Cage
- HD Cabinet
- HD Compact Class
- HD Mid Class Cage Series
- HD PB Cart
- HD PB/D Cage
- HD PB/PeB/D Cage
- HD Roll Cage
- HD Series Electric
- HD Special Class
- HD Wall Mounted
- HDS 2.2/12 Ed
- HDS 3.0/20-4 Ea/Eg Standard
- HDS 3.5/30-4 Ea/Eg Standard
- HDS 3.5/30-4 Eg
- HDS 3.5/35 P Cage
- HDS 3.5/35 Pe Cage
- HDS 4.0/20 E Ef
- HDS 4.0/20-4 Ec Premium
- HDS 4.0/20-4 Eg
- HDS 4.0/20-4 Eh/Eb Premium
- HDS 4.0/30 E Ec
- HDS 4.0/30 E Ef
- HDS 4.0/30-4 Eb/Eb Premium
- HDS 4.0/30-4 Ec Premium
- HDS 4.0/30-4 Ef Premium
- HDS 4.7/35 Pe Cage
- HDS 4.8/30 Pe Cage
- HDS 5.0/30-4 Ec Premium
- HDS 5.0/30-4 Ef
- HDS 5.0/30-4 Eh/Eb
- HDS 5.6/35 De Cage
- HDS 8.0/30 Ge Cage
- HDS Cabinet
- HDS Heater
- HDS P/PE Cage
- HDS Special Class
- HDS Upright Class
- HDS VHP
- HDS-E 3.3/25-4 M Ef
- Jalapao Series
- Jarvis SCW 2.4/25 G
- Jarvis SCW 4.0/40 G
- K-Jet 2500 Water Jetter
- Karcher HDS 3.5/40 Ge VMT
- Mojave Series
- Pro Am HD
- Pro HD 400
- Sechura HDS 3.5/20 Ea ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ea ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ea ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eg ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eg ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eh ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ea ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ea ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eb ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eb ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ec ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ec ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ef ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ef ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eg ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eg ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eh ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eh ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ea ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ea ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eg ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eg ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eh ST NG
- Sechura HDS 5.0/22 Eg ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ea ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ea ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eb ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Eb ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Ec ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ec ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Ef ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ef ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eg ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eh ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Eh ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Eb ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Eb ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Ec ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Ec ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Ef ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Ef ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Eh ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Eh ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Eb ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Eb ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Ec ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Ec ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Ef ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Ef ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Eh ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Eh ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Eh ST NG
- Sechura NG/LP Series
- TRK-3500 Trailer
- TRK-3500H Preconfigured Trailer
- TRK-6000 Trailer
- Trailer Karcher 3500E HDS 4.7/35
- Tule Series HDS 3.5/40 GE MT
ADDITIONAL MODELS
Part No.
8.698-221.0
Cleaner
Vehicle Pre-Soak
Container Size
(1) Five gallon container
Part No.
8.698-222.0
Cleaner
Vehicle Pre-Soak
Container Size
55 gallon container