Vehicle Pre-Soak is used to remove stubborn soils like bugs, tar, oil and grease deposits on vehicles. It’s applied before washing in order to penetrate and break up soils and washed away when the rest of the vehicle washing is done. The more time you allow to soak, the less scrubbing is required. Vehicle Pre-Soak is safe to use on fine auto finishes and strong enough to work on transportation fleet vehicles.

Specifications

Technical data

Packaging size (gal) 5
pH 10.2
ADDITIONAL MODELS

Part No.

8.698-221.0

Cleaner

Vehicle Pre-Soak

Container Size

(1) Five gallon container

Part No.

8.698-222.0

Cleaner

Vehicle Pre-Soak

Container Size

55 gallon container