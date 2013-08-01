Vehicle Tire and Rim Cleaner, 1qt

Vehicle Tire and Rim Cleaner deep cleans the black rubber, road film, and brake dust soils from your tires and rims. Simply spray, wait and rinse. This product should be used to clean tire and wheels before adding tire dressing. Make tire dressings look better and last longer. Safe to use on all tires. Safe for steel and aluminum wheels, including coated wheels.

Specifications

Technical data

Packaging size (qt) 12 x 1
pH 12.9
