Vehicle Wax, 5gal
Vehicle Wax is a long-lasting liquid wax that creates a durable finish that improves a vehicle’s appearance and helps keeps dirt from adhering to the surface. (5-gal)
Specifications
Technical data
|Packaging size (gal)
|5
|pH
|7
|Color
|none
|Scent
|none
|Foaming
|none
Compatible machines
- HD 1.9/13 Ed
- HD 2.5/27 P
- HD 3.0/10 Ed
- HD 3.0/20 M Cage
- HD 3.0/27 G Teton
- HD 3.0/27 GB Teton
- HD 3.0/30 P
- HD 3.0/40 PB
- HD 3.5/20 Ea
- HD 3.5/35 G Teton
- HD 3.5/35 GB Teton
- HD 3.5/40 P
- HD 3.7/35 PB
- HD 3.8/35 P
- HD 4.0/40 G Teton
- HD 4.0/40 GB Teton
- HD 4.0/40 Ge Teton
- HD 4.0/40 GeB Teton
- HD 4.0/50 PeB Cage
- HD 4.5/50 PeB Cage
- HD 4/8 X Classic
- HD 5.0/30 GB Teton
- HD 5.0/30 GeB Teton
- HD 5.0/50 Ec Cage
- HD Cabinet
- HD Compact Class
- HD Mid Class Cage Series
- HD PB Cart
- HD PB/D Cage
- HD PB/PeB/D Cage
- HD Roll Cage
- HD Series Electric
- HD Special Class
- HD Wall Mounted
- HDS 2.2/12 Ed
- HDS 3.0/20-4 Ea/Eg Standard
- HDS 3.5/30-4 Ea/Eg Standard
- HDS 3.5/30-4 Eg
- HDS 3.5/35 P Cage
- HDS 3.5/35 Pe Cage
- HDS 4.0/20 E Ef
- HDS 4.0/20-4 Ec Premium
- HDS 4.0/20-4 Eg
- HDS 4.0/20-4 Eh/Eb Premium
- HDS 4.0/30 E Ec
- HDS 4.0/30 E Ef
- HDS 4.0/30-4 Eb/Eb Premium
- HDS 4.0/30-4 Ec Premium
- HDS 4.0/30-4 Ef Premium
- HDS 4.7/35 Pe Cage
- HDS 4.8/30 Pe Cage
- HDS 5.0/30-4 Ec Premium
- HDS 5.0/30-4 Ef
- HDS 5.0/30-4 Eh/Eb
- HDS 5.6/35 De Cage
- HDS 8.0/30 Ge Cage
- HDS Cabinet
- HDS Heater
- HDS P/PE Cage
- HDS Special Class
- HDS Upright Class
- HDS VHP
- HDS-E 3.3/25-4 M Ef
- Jalapao Series
- Jarvis SCW 2.4/25 G
- Jarvis SCW 4.0/40 G
- K-Jet 2500 Water Jetter
- Karcher HDS 3.5/40 Ge VMT
- Mojave Series
- Pro Am HD
- Pro HD 400
- Sechura HDS 3.5/20 Ea ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ea ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ea ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eg ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eg ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eh ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ea ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ea ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eb ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eb ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ec ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ec ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ef ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ef ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eg ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eg ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eh ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eh ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ea ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ea ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eg ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eg ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eh ST NG
- Sechura HDS 5.0/22 Eg ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ea ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ea ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eb ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Eb ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Ec ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ec ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Ef ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ef ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eg ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eh ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Eh ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Eb ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Eb ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Ec ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Ec ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Ef ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Ef ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Eh ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Eh ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Eb ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Eb ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Ec ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Ec ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Ef ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Ef ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Eh ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Eh ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Eh ST NG
- Sechura NG/LP Series
- TRK-3500 Trailer
- TRK-3500H Preconfigured Trailer
- TRK-6000 Trailer
- Trailer Karcher 3500E HDS 4.7/35
- Tule Series HDS 3.5/40 GE MT