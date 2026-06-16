Dankzij het ergonomische ontwerp ligt het DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers perfect comfortabel in de hand tijdens het stofzuigen. Het is geschikt voor gebruik met zuigslangen met een clip 2.0-aansluiting, die over het algemeen compatibel zijn met zuigers die vanaf 2017 zijn geproduceerd. De accessoirezijde heeft ook een conische aansluiting, waarmee de zuigbuis of zuigmonden kunnen worden aangesloten.