Домашен комплект
Удобен комплект аксесоари за превключване между дюза за сухо почистване на под и дюза за тапицерия. Подходящ за всички смукачки за сухо и мокро почистване и спрей екстрактори на Kärcher.
С превключващия се накрайник за сухо почистване на под и накрайник за тапицерия, домашният комплект включва идеални аксесоари за много често срещани домакински задачи. Накрайникът за под се превключва с крачен превключвател, което го прави подходящ както за мокетни, така и за твърди подови настилки, докато практичният накрайник за тапицерия с два повдигача е идеален за нежно почистване на тапицирани мебели и други тапицерии.
Характеристики и предимства
Дюза за сухо почистване с превключване
- Разполага с ергономичен педал за бързо и лесно регулиране на дюзата за под за различни подови настилки (напр. килим или ламинат/паркет).
- Символите за килим и твърд под, познати от прахосмукачките, улесняват избора на правилната настройка.
Включва клипс за поставяне (може да се използва само за прахосмукачки WD)
- При желание може да се прикрепи към накрайника за под.
- Проектиран за бързо и лесно междинно паркиране на смукателна тръба и дюза по време на прекъсване на работа.
Накрайник за тапицерия с два повдигача
- За нежно и цялостно почистване на тапицерии, мека мебел и текстилни повърхности.
Комплект аксесоари за всички сухо/мокро смукачки Kärcher Home & Garden и перящи смукачки
Спецификации
Технически данни
|Количество (-елем.)
|3
|Стандартна номинална ширина (мм)
|DN 35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,509
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|260 x 65 x 257
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Килими
- Твърди подове
- Дамаски
- Тапицирани мебели
- Матраци