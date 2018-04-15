Домашен комплект

Удобен комплект аксесоари за превключване между дюза за сухо почистване на под и дюза за тапицерия. Подходящ за всички смукачки за сухо и мокро почистване и спрей екстрактори на Kärcher.

С превключващия се накрайник за сухо почистване на под и накрайник за тапицерия, домашният комплект включва идеални аксесоари за много често срещани домакински задачи. Накрайникът за под се превключва с крачен превключвател, което го прави подходящ както за мокетни, така и за твърди подови настилки, докато практичният накрайник за тапицерия с два повдигача е идеален за нежно почистване на тапицирани мебели и други тапицерии.

Характеристики и предимства
Дюза за сухо почистване с превключване
  • Разполага с ергономичен педал за бързо и лесно регулиране на дюзата за под за различни подови настилки (напр. килим или ламинат/паркет).
  • Символите за килим и твърд под, познати от прахосмукачките, улесняват избора на правилната настройка.
Включва клипс за поставяне (може да се използва само за прахосмукачки WD)
  • При желание може да се прикрепи към накрайника за под.
  • Проектиран за бързо и лесно междинно паркиране на смукателна тръба и дюза по време на прекъсване на работа.
Накрайник за тапицерия с два повдигача
  • За нежно и цялостно почистване на тапицерии, мека мебел и текстилни повърхности.
Комплект аксесоари за всички сухо/мокро смукачки Kärcher Home & Garden и перящи смукачки
Спецификации

Технически данни

Количество (-елем.) 3
Стандартна номинална ширина (мм) DN 35
Цвят черен
Тегло (кг) 0,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,509
Размери (Д х Ш х В) (мм) 260 x 65 x 257
Сфера на приложение
  • Килими
  • Твърди подове
  • Дамаски
  • Тапицирани мебели
  • Матраци