Комплектът смукателни четки е комплект принадлежности, състоящ се от две смукателни четки, една с твърд косъм и една с мек косъм. Смукателната четка с твърд косъм служи за основно почистване на тапицерия и текстилна подова настилка (напр. стелки или седалки на автомобила). Смукателната четка с мек косъм позволява внимателно почистване на деликатни повърхности (напр. арматурното табло или средната конзола). Практичният комплект смукателни четки е подходящ за всички многофункционални смукачки Kärcher Home & Garden.