Комплект смукателни четки
Комплектът смукателни четки позволява основно и съобразено с материала вътрешно почистване на автомобила – арматурното табло, стелките, тапицерията и т.н. За всички многофункционални смукачки Home & Garden.
Комплектът смукателни четки е комплект принадлежности, състоящ се от две смукателни четки, една с твърд косъм и една с мек косъм. Смукателната четка с твърд косъм служи за основно почистване на тапицерия и текстилна подова настилка (напр. стелки или седалки на автомобила). Смукателната четка с мек косъм позволява внимателно почистване на деликатни повърхности (напр. арматурното табло или средната конзола). Практичният комплект смукателни четки е подходящ за всички многофункционални смукачки Kärcher Home & Garden.
Характеристики и предимства
Засмукваща четка с твърд косъм за основно почистване на тапицерия и текстилна подова настилка
Засмукваща четка с мек косъм за внимателно почистване на деликатни повърхности
Подходящ за всички многофункционални смукачки Керхер Home & Garden
Подходящ за всички перящи смукачки Kärcher от серии устройства SE 4, SE 5 и SE 6
Спецификации
Технически данни
|Количество (-елем.)
|2
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,091
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,129
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|120 x 70 x 41
Сфера на приложение
- Багажник
- Автомобилни седалки
- Задна седалка
- Пространство за крака
- Арматурно табло
- Средна конзола
- Странични джобове в автомобила
- Дамаски
- Тапицирани мебели
- Чувствителни повърхности