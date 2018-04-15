Комплект смукателни четки

Комплектът смукателни четки позволява основно и съобразено с материала вътрешно почистване на автомобила – арматурното табло, стелките, тапицерията и т.н. За всички многофункционални смукачки Home & Garden.

Комплектът смукателни четки е комплект принадлежности, състоящ се от две смукателни четки, една с твърд косъм и една с мек косъм. Смукателната четка с твърд косъм служи за основно почистване на тапицерия и текстилна подова настилка (напр. стелки или седалки на автомобила). Смукателната четка с мек косъм позволява внимателно почистване на деликатни повърхности (напр. арматурното табло или средната конзола). Практичният комплект смукателни четки е подходящ за всички многофункционални смукачки Kärcher Home & Garden.

Характеристики и предимства
Засмукваща четка с твърд косъм за основно почистване на тапицерия и текстилна подова настилка
Засмукваща четка с мек косъм за внимателно почистване на деликатни повърхности
Подходящ за всички многофункционални смукачки Керхер Home & Garden
Подходящ за всички перящи смукачки Kärcher от серии устройства SE 4, SE 5 и SE 6
Спецификации

Технически данни

Количество (-елем.) 2
Стандартна номинална ширина (мм) 35
Цвят черен
Тегло (кг) 0,091
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,129
Размери (Д х Ш х В) (мм) 120 x 70 x 41
Сфера на приложение
  • Багажник
  • Автомобилни седалки
  • Задна седалка
  • Пространство за крака
  • Арматурно табло
  • Средна конзола
  • Странични джобове в автомобила
  • Дамаски
  • Тапицирани мебели
  • Чувствителни повърхности