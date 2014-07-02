Комплект за почистване на улуци и тръби PC 7.5
Комплект за почистване на улуци и тръби с маркуч 7,5 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби.
Комплект за почистване на улуци и тръби за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби. Четири насочени назад струи с високо налягане избутват маркуча през тръбата и отстраняват запушването. Гъвкавият, дълъг 7,5 m висококачествен маркуч е усилен с текстилна оплетка и разполага с къса месингова дюза за оптимална подвижност в тръбата. Със защита срещу пречупване и месингов накрайник – за здравина. Подходящ за употреба в дома и на открито с всички водоструйки K2 - K7 на Kärcher.
Характеристики и предимства
Много къса месингова дюза
- Оптимална подвижност в тръбата
Маркуч с текстилна оплетка
- Гъвкав и дълготраен качествен маркуч
Четири насочени назад струи с високо налягане
- Ефективно и бързо решение на блокадите в тръбите
Мощно почистване с високо налягане
- Ефективно и бързо решение на блокадите в тръбите
Байонетно съединение
- Особено удобна за ползване
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|7,5
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,667
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,803
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|245 x 245 x 65
За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на тръби
- Почистване на водосточни тръби
- Почистване на отточни канали