Оборудван с основно тяло, изработено от здрав и издръжлив екомесинг за почистване под високо налягане с агресивни почистващи препарати: Нашият пеногенератор Advanced 1 впечатлява с висококачествено оборудване. Има ергономичен и стабилен контейнер за почистващи препарати с допълнителна възможност за захващане на гърлото и голям отвор за пълнене. Ъгълът на пръскане може да се регулира гъвкаво, прецизното дозиране на почистващ препарат се осъществява на 3 етапа, точно според изискванията. Вграден капак ефективно предотвратява неволно регулиране на дозатора на почистващ препарат. Струйникът за пяна е подходящ за водоструйки Kärcher без серво управление и има дебит от 400 до 600 l/h.