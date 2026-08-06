Пеногенератор Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч

Висококачествен и здрав пеногенератор Advanced 1 с регулиране на ъгъла на пръскане и основно тяло, изработено от екомесинг. Подходящ за водоструйки Kärcher с дебит от 400 до 600 l/h.

Оборудван с основно тяло, изработено от здрав и издръжлив екомесинг за почистване под високо налягане с агресивни почистващи препарати: Нашият пеногенератор Advanced 1 впечатлява с висококачествено оборудване. Има ергономичен и стабилен контейнер за почистващи препарати с допълнителна възможност за захващане на гърлото и голям отвор за пълнене. Ъгълът на пръскане може да се регулира гъвкаво, прецизното дозиране на почистващ препарат се осъществява на 3 етапа, точно според изискванията. Вграден капак ефективно предотвратява неволно регулиране на дозатора на почистващ препарат. Струйникът за пяна е подходящ за водоструйки Kärcher без серво управление и има дебит от 400 до 600 l/h.

Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 400 - 600
Размер на дюзата ( ) 38
Максимално налягане (бар) 300
Дозиране (%) 1 - 2 - 4
Обем на резервоара (л) 1
Температура (°C) макс. 60
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,809
Аксесоари