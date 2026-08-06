Пеногенератор Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч
Висококачествен и здрав пеногенератор Advanced 1 с регулиране на ъгъла на пръскане и основно тяло, изработено от екомесинг. Подходящ за водоструйки Kärcher с дебит от 400 до 600 l/h.
Оборудван с основно тяло, изработено от здрав и издръжлив екомесинг за почистване под високо налягане с агресивни почистващи препарати: Нашият пеногенератор Advanced 1 впечатлява с висококачествено оборудване. Има ергономичен и стабилен контейнер за почистващи препарати с допълнителна възможност за захващане на гърлото и голям отвор за пълнене. Ъгълът на пръскане може да се регулира гъвкаво, прецизното дозиране на почистващ препарат се осъществява на 3 етапа, точно според изискванията. Вграден капак ефективно предотвратява неволно регулиране на дозатора на почистващ препарат. Струйникът за пяна е подходящ за водоструйки Kärcher без серво управление и има дебит от 400 до 600 l/h.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|400 - 600
|Размер на дюзата ( )
|38
|Максимално налягане (бар)
|300
|Дозиране (%)
|1 - 2 - 4
|Обем на резервоара (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|0,809