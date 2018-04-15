Удължителна смукателна тръба
Практична удължителна смукателна тръба за по-голям работен обхват. Удължаването на смукателната тръба се препоръчва при приложения в труднодостъпни места, като високи тавани. Всмукателната тръба е с дължина 0,5 м и има номинален размер 35 мм.
Характеристики и предимства
За труднодостъпни зони, напр. високи тавани и др.
Подходящ за всички многофункционални смукачки Керхер Home & Garden
Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,12
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,253
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|480 x 40 x 40