Удължителна смукателна тръба

Практична удължителна смукателна тръба за по-голям работен обхват. Удължаването на смукателната тръба се препоръчва при приложения в труднодостъпни места, като високи тавани.

Практична удължителна смукателна тръба за по-голям работен обхват. Удължаването на смукателната тръба се препоръчва при приложения в труднодостъпни места, като високи тавани. Всмукателната тръба е с дължина 0,5 м и има номинален размер 35 мм.

Характеристики и предимства
За труднодостъпни зони, напр. високи тавани и др.
Подходящ за всички многофункционални смукачки Керхер Home & Garden
Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина (мм) 35
Цвят черен
Тегло (кг) 0,12
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,253
Размери (Д х Ш х В) (мм) 480 x 40 x 40