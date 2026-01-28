Аксесоар за защита от пръски

Прозрачен аксесоар, който предпазва от пръски около работния периметър, подходящ за моделите водостуйки на Керхер от К 2 до К 7. Идеален за почистване на ъгли и ръбове.

Аксесоаът за защита от пръски, специално направен за водоструйките на Керхер от К 2 до К 7, е идеален за почистване на ъгли и ръбове и предпазва от пръски около работния периметър на уреда. Прозрачната повърхност осигурява ясна видимост върху работната площ. Аксесоарът е съвместим с всички струйници, както и с новата ротационна дюза.(Не е подходящ за MP 4 и MP 180 пистолет 5-в-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Характеристики и предимства
Защита срещу пръскане
  • Надеждна защита срещу пръскане на вода - особено при почистване на ъгли и ръбове.
Прозрачен дизайн
  • Ясната видимост на повърхността, която трябва да се почиства, гарантира по-добри резултати от почистването.
Няколко адаптера, включени в комплекта
  • Съвместим е с всички нови Vario Power спрей и Multi Jets, както и с предишни и нови въртящи се дюзи.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,325
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,543
Размери (Д х Ш х В) (мм) 220 x 188 x 237

Не е подходящ за MP 4 и MP 180 Multi Power Jet 5-в-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Сфера на приложение
  • Стълби
  • Площи около дома и градината