Аксесоар за защита от пръски
Прозрачен аксесоар, който предпазва от пръски около работния периметър, подходящ за моделите водостуйки на Керхер от К 2 до К 7. Идеален за почистване на ъгли и ръбове.
Аксесоаът за защита от пръски, специално направен за водоструйките на Керхер от К 2 до К 7, е идеален за почистване на ъгли и ръбове и предпазва от пръски около работния периметър на уреда. Прозрачната повърхност осигурява ясна видимост върху работната площ. Аксесоарът е съвместим с всички струйници, както и с новата ротационна дюза.(Не е подходящ за MP 4 и MP 180 пистолет 5-в-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0))
Характеристики и предимства
Защита срещу пръскане
- Надеждна защита срещу пръскане на вода - особено при почистване на ъгли и ръбове.
Прозрачен дизайн
- Ясната видимост на повърхността, която трябва да се почиства, гарантира по-добри резултати от почистването.
Няколко адаптера, включени в комплекта
- Съвместим е с всички нови Vario Power спрей и Multi Jets, както и с предишни и нови въртящи се дюзи.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,325
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,543
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|220 x 188 x 237
Не е подходящ за MP 4 и MP 180 Multi Power Jet 5-в-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)
Сфера на приложение
- Стълби
- Площи около дома и градината