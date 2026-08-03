Adaptador 12 acoplamientos giratorios EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG

Adaptador regulable para la unión de mangueras de alta presión con conexión M 22x1,5 con la pistola de alta presión EASY!Force

Especificaciones

Características técnicas

Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 300
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Equipos compatibles
Productos actuales