Las superficies sensibles como las ventanas o instalaciones solares precisan de un método de limpieza delicado para evitar deterioros. El cepillo de cerdas suaves empalmadas protege el delicado cristal garantizando una limpieza en profundidad, opcionalmente con agua limpia o con alta presión. Además, puede montarse de manera sencilla y rápida directamente en una lanza telescópica conductora de agua o en una lanza de alta presión de Kärcher. Un kit de boquillas para agua limpia o una boquilla de alta presión de 25° garantizan las dos opciones de aplicación.