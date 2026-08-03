Manguera de alta presión Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Robusta manguera de alta presión con refuerzo de acero doble, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos. Diámetro nominal DN 8, 30 m de longitud, para presiones de hasta 400 bares.

DN 8 / 155 °C / 400 bar

Especificaciones

Características técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 30
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 8,9
Manguera de alta presión Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Equipos compatibles
Productos actuales