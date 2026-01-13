Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m
Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.
La nueva manguera de la casa Kärcher está compuesta por un tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado que convence por su robustez, flexibilidad y resistencia al estrangulamiento. Además, garantiza un caudal permanente de agua y se adapta mejor al tacto de la mano. Gracias a una capa exterior anti-UV resistente a la intemperie, queda protegido el material de la manguera de riego de alta calidad de 25 metros de largo. Y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La manguera de 3/4" también convence por su resistencia térmica: las temperaturas de -20 a +60 °C no representan ningún problema. Además, la manguera de riego sostenible no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo y, por lo tanto, no representa ningún riesgo para la salud. La Performance Plus con una presión de estallido de 30 bares es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. 15 años de garantía.
Características y ventajas
Tejido multicapa de alta calidad
- Flexibilidad y resistencia al estrangulamiento para garantizar un caudal de agua óptimo.
25 metros
- Para el riego de jardines y superficies de pequeño y mediano tamaño.
Gracias al tejido de alta calidad con un alto grosor de pared, es adecuada para una presión de hasta 30 bares
- Resistencia garantizada.
Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
- Para permitir un manejo sencillo.
Alta resistencia térmica, de –20 a +60 °C
- Manguera de alta calidad.
Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
- Para una vida útil especialmente larga.
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo
- Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Capa exterior anti-UV resistente
- Extremadamente resistente a la intemperie.
15 años de garantía
- Larga vida útil y máxima calidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|3/4″
|Longitud de la manguera (m)
|25
|Color
|negro
|Peso (kg)
|5,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|390 x 390 x 180
Equipos compatibles
Productos actuales
- K 2 Battery Set
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Home
- K 4 Classic Car
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- G 7.180
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.00 plus
- K 2.100
- K 2.100 T 50
- K 2.120
- K 2.14
- K 2.14 T 50
- K 2.15
- K 2.16
- K 2.300
- K 2.300 T 50
- K 2.325
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 2.425
- K 2.425 T 50
- K 2.54 M Plus EPC
- K 2.91 MD
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3.190 *EU
- K 3.500
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car Kit
- K 4 Power Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 4 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power control Home Kit
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Home
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Power Pack Placas Solares
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Set
- K 7.710 T 400
- K Mini
- K5 Full Control + Cepillo PS 30
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHD 4 L Basic Car
- KHD 4-2
- KHD 4-2 AN *ES
- KHP 2 Car
- K 2 Battery
- K 2 Power Control Car
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- SP 1 Dirt
- SP 2 Flat
- SP 3 Dirt
- SP 5 Dirt