Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Spécifications

Données techniques

Débit d'eau (l/h) 700 - 800
Taille de buse (mm) 45
Pression maximum (bar) 300
Dosage (%) 1 - 2 - 4
Capacité du réservoir (l) 2
Température (°C) max. 60
Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 1,5
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Domaines d'utilisation
  • Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
  • Bâtiment : nettoyage des machines de construction, échafaudages, équipements.
Accessoires
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