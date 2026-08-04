Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|700 - 800
|Taille de buse (mm)
|45
|Pression maximum (bar)
|300
|Dosage (%)
|1 - 2 - 4
|Capacité du réservoir (l)
|2
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|1,5
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Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Bâtiment : nettoyage des machines de construction, échafaudages, équipements.
Accessoires
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