Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ..... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.

Miscelazione del sabbiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ..... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 4,2
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