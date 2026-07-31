Lancia sottoscocca

Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.

Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (mm) 700
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1
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