Rullo duro

Attacco a spazzola dura per l'utilizzo con azionamento idraulico (4.762-584.0). Per facciate grezze, patii in pietra e legno. Sistema di cambio rapido facile e sicuro.

Caratteristiche e vantaggi
Pulizia senza striature vicino al bordo
Codifice colore intuitivo
Meccanismo di cambio rapido
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura ingresso acqua (°C) 40
Colore verde
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,6
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Macchine compatibili
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Aree di applicazione
  • Per la pulizia di terrazze con superfici in pietra o legno
  • Per la pulizia di superfici di facciate in calcestruzzo, mattoni, lamiera o acciaio