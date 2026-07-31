Rullo medio

Attacco a spazzola di media durezza per l'uso con azionamento idraulico (4.762-584.0). Adatto per facciate sensibili, lamine e tessuti. Sistema di cambio rapido facile e sicuro.

Caratteristiche e vantaggi
Pulizia senza striature vicino al bordo
Codifice colore intuitivo
Meccanismo di cambio rapido
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura ingresso acqua (°C) 40
Colore rosso
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,7
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Macchine compatibili
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Aree di applicazione
  • Per la pulizia di facciate con superfici in pietra naturale, gesso o legno
  • Per la pulizia di tapparelle e persiane
  • Per pulire fabbricati e membrane a fogli