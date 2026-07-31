Rullo morbido

Attacco spazzola morbida per l'utilizzo con azionamento idraulico (4.762-584.0). Ideale per la pulizia di vetri e impianti solari. Facile sistema di cambio rapido e montaggio sicuro sull'azionamento.

Caratteristiche e vantaggi
Pulizia senza striature vicino al bordo
Codifice colore intuitivo
Meccanismo di cambio rapido
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura ingresso acqua (°C) 40
Colore blu
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,7
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Macchine compatibili
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Aree di applicazione
  • Per la pulizia di facciate delicate con superfici in vetro, PVC o verniciate
  • Per la pulizia di impianti solari, superfici in vetro (Plexi) e serre