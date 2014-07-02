Ugello in carburo di boro

In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
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