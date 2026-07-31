Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)
Miscelazione del sabbiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ..... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.
Miscelazione del sabbiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ..... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|3,4
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 Bp Pack
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- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C eco!Booster
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- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus eco!Booster
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C Plus
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- HD 7/10 CXF
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- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
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- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
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- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 10/25-4 S *VEX
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 6/15 MXA Plus
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- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14 -4MX Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
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- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
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- HD 7/17 MX Plus
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- HD 7/20 G
- HD 8/18-4 M
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- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/12 C
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- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
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- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 CX
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- HDS trailer
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- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
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